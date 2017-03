Rizzoli & Isles (2010)

Rating: 7.5/10

Genre: Crime, Drama, Mystery

Directors:

Writer: Janet Tamaro – (developer)

Cast: Angie Harmon – Detective Jane Rizzoli/Jane Rizzoli/Det. Jane Rizzoli – (82 episodes, 2010-2015), Sasha Alexander – Dr. Maura Isles/Maura Isles – (81 episodes, 2010-2015), Bruce McGill – Detective Vince Korsak/Det. Vince Korsak – (78 episodes, 2010-2015), Lorraine Bracco – Angela Rizzoli – (78 episodes, 2010-2015)

Plot: Detective Jane Rizzoli and Medical Examiner Dr. Maura Isles team up to solve crimes in Boston.