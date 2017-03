1941 (1979)

Rating: 5.9/10

Genre: Action, Comedy, War

Directors: Steven Spielberg

Writer: Robert Zemeckis – (screenplay) &, Bob Gale – (screenplay) …

Cast: John Belushi – Capt. Wild Bill Kelso, Dan Aykroyd – Sgt. Frank Tree, Treat Williams – Cpl. Chuck ‘Stretch’ Sitarski, Nancy Allen – Donna Stratton

Plot: Hysterical Californians prepare for a Japanese invasion in the days after Pearl Harbor.